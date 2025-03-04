Elazığ'da kar yağışı başladı
ELAZIĞ - Elazığ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yağış uyarısı verilen Elazığ'da yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ederken çatılar ve araçların üstü kar ile kaplandı. Yağışın yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olacağı bildirildi.
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