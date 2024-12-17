Elazığ'ın Sivrice ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 5 köy yolu, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.
Öte yandan, sabah saatlerinde kayarak ilerleyemeyen yolcu minibüsü, buzlanan yolda hareket edemedi. Yolcular, araçtan inerek minibüsü itmeye çalıştı. O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Kar Yağışı Nedeniyle Kapanan Köy Yolları Açıldı - Son Dakika
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