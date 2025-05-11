ELAZIĞ'da kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Durupınar köyü yakınlarında meydana geldi. 44 AHK 669 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobildeki 2 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: TEKİN YALÇINKAYA/ELAZIĞ,
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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