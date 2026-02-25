Elazığ'da Kaza: 4 Yaralı

ELAZIĞ'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Elazığ-Pertek kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. 62 ANN 722 plakalı yolcu minibüsü ile 23 EN 440 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada toplam 4 kişi yaralandı. 1 yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,