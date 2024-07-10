Elazığ'da Kuyulu köyünde fırtına etkili oldu

Güncel

Elazığ'da fırtına etkili oldu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Kuyulu köyünde fırtına etkili oldu.

Meteorolojinin uyardığı yağışlar ve fırtına Elazığ'da bölge bölge etkili oluyor. Dün kent merkezi sağanak yağışa teslim olurken bugün de merkeze bağlı kuyulu köyünde fırtına çıktı. Sağanak yağış ile birlikte etkili olan fırtına hayatı felç etti. Ağaçlar adeta ayakta durmakta zorlanırken o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.