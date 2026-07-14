Elazığ\'da Leylek Yavrusu Kurtarma Operasyonu

Elazığ'da birbirlerine dolanıp yuvalarından sarkan 3 leylek yavrusundan 2'si itfaiye ekiplerince kurtarıldı, biri öldü.

Muratcık köyünde elektrik direği üzerindeki leylek yuvasından 3 yavrunun birbirlerine dolanarak sarktığını görenler, durumu Elazığ Belediyesinin 153 Mobil Beyaz Masa birimine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, leylek yavrularını kurtarmak için çalışma başlattı.

Ekipler, itfaiye merdiveni yardımıyla ulaştıkları yuvada çalı çırpının da etkisiyle birbirlerine dolanan yavruları kurtardı.

Yapılan incelemede yavrulardan birinin öldüğü belirlendi, diğer iki yavru yeniden yuvalarına bırakıldı.

Köyde yaşayan vatandaşlar, leylek yavrularını kurtarmak için çaba sarf eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından kurtarma çalışmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hayata dokunan her can bizim için kıymetli. İtfaiye ekiplerimiz, Muratcık köyünde mücavir alan dışında birbirlerine dolanarak mahsur kalan yavru leylekleri kurtarmak için zamanla yarıştı. Ne yazık ki yavru leyleklerden birini kaybettik, ancak ekiplerimizin özverili müdahalesiyle iki yavru leylek sağ salim kurtarıldı."