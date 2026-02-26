Elazığ\'da Lokomotif Otomobile Çarptı: Sürücü Yaralı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde lokomotifin hemzemin geçitte çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Şefkat Mahallesi'nde lokomotif hemzemin geçitte, kar yağışı dolayısıyla kayan Y.D'nin kullandığı 44 AU 441 plakalı otomobile çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Baskil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
