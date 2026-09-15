Elazığ'da meslek lisesi atölyesi günde 10 ton temizlik malzemesi üretiyor

Elazığ'da Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren Kimya Teknolojisi Üretim Atölyesi, günlük 10 ton temizlik ve hijyen malzemesi üretim kapasitesiyle hizmet veriyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürü Fethi Kılıç ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Kimya Teknolojisi Üretim Atölyesi'ni ziyaret etti.

Gün, Okul Müdürü Dursun Tosun'dan atölyedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı ve üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Atölyenin günlük 10 ton üretim kapasitesine sahip olduğu belirtilen açıklamada, üretilen temizlik malzemelerinin döner sermaye işletmesi aracılığıyla satışa sunulduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gün, mesleki ve teknik eğitimin üretimle iç içe olmasının önemine dikkati çekti.

Gün, bu tür çalışmaların öğrencilerin istihdamına katkı sunduğunu, öğrencilerin eğitim görürken döner sermaye aracılığıyla gelir elde etmelerine imkan sağladığını ifade etti.

Kimya teknolojisi alanında eğitim gören öğrencilerin uygulamalı eğitim aldığı atölyede sıvı sabun, yüzey temizleyici, çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı üretimi gerçekleştiriliyor.

Bu sayede öğrenciler hem mesleki becerilerini geliştiriyor hem de üretim sürecine aktif katılarak deneyim kazanıyor.