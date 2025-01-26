Elazığ\'da Miraç Kandili Programı Düzenlendi

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ELAZIĞ'da Miraç Kandili nedeniyle İzzetpaşa Camii'nde program düzenlendi.

Elazığ'da Miraç Kandili dolayısıyla İzzetpaşa Camii'nde program düzenlendi. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, dualar edildi. İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Miraç gecesinde yapılması gerekenler ile ilgili bilgi vererek, "Peygamber efendimiz Mescid-i Aksa'dan alındı ve Allah'ın huzurunu çıktı. Buna biz Miraç diyoruz. Peygamber efendimiz Miraç etti. Miraç etmek yükselmek anlamına geliyor. Namazın farz kılındığı bu geceler namazlarımızla ilgili ilişkilerimizi gözden geçirmek durumundayız. Varsa eksikliğimiz, noksanlığımız bunu yerine getirme durumundayız. Hem kendimiz kılmak zorundayız hem de ailemize namazı öğretmek zorundayız. Annesi babası çocuğunu almış namaza alışsın diye camiye, mescide getirmiş. Ne kadar güzel bir şey. Biz de şu anda manevi bir iklim içerisindeyiz. Ramazan ayı da yaklaşıyor. Bu mübarek geceleri çocuklarımızı camiye, namaza alıştırmak için bir fırsat bilmeliyiz. Teravih namazlarımıza, diğer namazlarımıza gelirken mutlaka çocuklarımızı, torunlarımızı camiye getirmeliyiz" dedi.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,