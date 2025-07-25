Elazığ\'da motosiklet-otomobil kazası

Elazığ'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 44 ADM 716 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile 23 ER 001 plakalı otomobil, Gümüşkavak Mahallesi Kekliktepe Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.