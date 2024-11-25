ELAZIĞ'da sürücünün yüzüstü uzanarak kullandığı motosikletle trafiği tehlikeye attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çevre Yolu'nda ismi öğrenilemeyen sürücü, plakası belirlenemeyen motosikletinin üzerine yüzüstü uzanarak trafikte ilerledi. Kasksız sürücünün hem kendisini hem de diğer araç sürücülerini tehlikeye attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sürücü, bir süre böyle ilerledikten sonra gözden kayboldu.
Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Motosikletle Yüzüstü Sürücü Tehlike Saçtı - Son Dakika
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