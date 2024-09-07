Elazığ\'da Öğretmen Evinde Ölü Bulundu

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ELAZIĞ'da kendisinden 3 gündür haber alınmayan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nurullah Kaya (28), evinde ölü bulundu.

Hankendi Ortaokulu'nda görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Nurullah Kaya'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaya'nın yalnız yaşadığı eve sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla girilen evde, Kaya'nın cansız bedeni bulundu. Kaya'nın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.