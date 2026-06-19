Elazığ'ın Keban ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kurşunkaya köyünün Seftil Dağı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma ve Keban Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?