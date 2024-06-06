Elazığ'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 6 Yaralı

Elazığ'ın Palu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada Hakan Bakır hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.06.2024 13:26
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ELAZIĞ'da şarampole yuvarlanan otomobildeki Hakan Bakır (26) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Palu ilçesi Çekem Bağları mevkisinde meydana geldi. Ahmet A. idaresindeki 23 LF 299 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile 6 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Palu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Hakan Bakır, bu sabah hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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