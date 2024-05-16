Elazığ'da özel bireyler 'Kürsübaşı' ile doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Elazığ'da özel bireyler 'Kürsübaşı' ile doyasıya eğlendi

Elazığ'da düzenlenen Kürsübaşı etkinliğinde, özel bireyler ve aileleri Elazığ ve Harput musikisine ait türkülerle eğlendi. El-Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, özel bireylere destek olunarak güzel bir gün geçirildi.

16.05.2024 20:46
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Elazığ'da özel bireyler 'Kürsübaşı' ile doyasıya eğlendi

ELAZIĞ - Özel bireyler, El-Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen Kürsübaşı etkinliğinde doyasıya eğlendi.

10-16 Mayıs Engeliler Haftası çerçevesinde El-Aziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde kürsübaşı etkinliği düzenlendi. Kürsübaşında birbirinden farklı Elazığ ve Harput musikisine ait türküler seslendirildi. Etkinlikte özel bireyler ve aileleri doyasıya eğlendi.

Engelliler Haftası'na istinaden özel bireylere yönelik program düzenlediklerini dile getiren dernek başkanı Onur Şahin, "Bugün de kürsübaşı etkinliği düzenledik. Bir nebzede olsa destek olabilmek amacıyla program yaptık. Buradaki kardeşlerimize çok güzel bir gün geçirdik. Hep birlikte eğleniyoruz" dedi.

Engelliler Haftası çerçevesinde derneğin kuruma geldiği dile getiren kurum yetkilisi Ezgi Bal, "Engelli ve özel bireylerimize yönelik müzik ve eğlence etkinlikleri düzenlendi. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Tüm engellilerin ve özel bireylerin engelliler haftasını kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Engelliler Haftası, Harput, Elazığ, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da özel bireyler 'Kürsübaşı' ile doyasıya eğlendi - Son Dakika

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