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Elazığ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Baskil ilçesi kırsalında öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle bazı köylerde dereler taştı.

İlçeye bağlı Yukarı Kuluşağı köyünün Kasımlar mezrasında derenin taşması sonucu bazı arazileri su bastı.

Kent merkezinde ise akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar da zor anlar yaşadı.