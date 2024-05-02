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Elazığ'da sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Baskil ilçesinde sabah saatlerinde dolu ve sağanak yağış etkili oldu. Yukarı Kulaşağı köyü Kasımlar mezrasında sağanak yağış nedeni ile su taşkınları meydana geldi. Şiddetli yağışlar köprü yolunda sel baskınlarına neden oldu. Köylüler kendi çabalarıyla taşkınların etkilerini azaltmaya çalışıyor.