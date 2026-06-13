Elazığ\'da Sahipsiz Hayvanlara 7/24 Destek

Elazığ Belediyesi ekipleri, sahipsiz hayvanlarla ilgili "153 Mobil Beyaz Masa"ya yapılan her türlü ihbara 7/24 cevap vererek hem vatandaşların hem de sahipsiz hayvanların mağdur olmaması için görev yapıyor.

Elazığ Belediyesince 2017'de Hankendi Mahallesi'nde kurulan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda her yıl toplanan yüzlerce sahipsiz kedi ve köpeklere barınma ile tedavi imkanı sağlıyor.

Belediye ekipleri, "153 Mobil Beyaz Masa"ya yapılan ihbarlara anında cevap veriyor.

Merkez bünyesinde oluşturulan hayvan yakalama timleri hem vatandaşların sahipsiz hayvanlardan kaynaklı mağduriyet yaşamaması hem de sahipsiz hayvanların açlık ve hastalık gibi nedenlerden mağdur olmaması için çalışmalarını özveriyle sürdürüyor.

"Sahiplendirme işlemi yapabiliyoruz"

Merkezde görevli veteriner hekim Kübra Ünal, AA muhabirine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekipleri ile koordineli çalışan belediye ekiplerinin sahipsiz köpeklerden kaynaklı olumsuz durumların yaşanmaması için hassasiyetle çalıştıklarını söyledi.

Merkez bünyesinde görev yapan 3 saha ekibinin 153'e yapılan ihbarları anında değerlendirdiğini bildiren Ünal, şöyle devam etti: ???????

"Buraya getirilen kedi ve köpekler ön muayeneden geçtikten sonra kısırlaştırma olgunluğuna erişmiş olanlar normal sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kısırlaştırma operasyonu yapılıyor. Kısırlaştırma, çip ve küpeleme işlemi ile tüm aşıları yapıldıktan sonra sahiplendirme işlemi yapabiliyoruz. Kısırlaştırma işlemi tamamlandıktan sonra sahiplendirilemeyen köpekleri de Kovancılar ilçesi Sürekli köyündeki doğal yaşam alanına ekiplerimizle göndermekteyiz."

"Vatandaşlarımız kısırlaştırma işlemini yaptırmalı"

Ünal, zaman zaman basına da yansıyan, özellikle çocukların sahipsiz köpek saldırılarından kaynaklı yaşadıkları olumsuzlukların büyük bir rahatsızlık meydana getirdiğini dile getirdi.

Bu nedenle ekiplerinin sahipsiz hayvanlarla ilgili şikayet ve ihbarları anında değerlendirdiklerini vurgulayan Ünal, şunları kaydetti:

"Zaman zaman sahipsiz hayvanların vatandaşlarımıza zarar verdiğini görebiliyoruz. Elazığ Belediyesi olarak ilimizde böyle olayların yaşanmaması için ekiplerimizle sahada 7/24 çalışmaktayız. Vatandaşlarımız, eğer kedi ya da köpek besliyorlarsa öncelikle hayvana çip taktırması gerekiyor. Üreme kontrolünün sağlanması için vatandaşlarımız kısırlaştırma işlemini yaptırmalı. Eğer barındırdıkları hayvana artık bakamıyorlarsa sokağa bırakmak yerine bakım evine teslim etmeleri gerekiyor. Şubat 2017'den bugüne kadar sahipsiz hayvanlardan 2 bin 567'sini sahiplendirdik, 15 bin 368'ini tedavi ettik, 7 bin 885'ini kısırlaştırdık."