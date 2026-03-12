Elazığ'da şehitliklerde kapsamlı bakım ve temizlik çalışması başlatıldı

Elazığ'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şehitliklerde kapsamlı bakım, temizlik ve onarım çalışması başlatıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın 81 ile gönderdiği talimat doğrultusunda Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi ve İl Özel İdaresinin destekleriyle kentteki tüm şehitliklerin bakım, onarım ve temizliğinin yapılması için harekete geçildi.

Bu kapsamda İcadiye Şehitliği'nde başlatılan çalışmalara, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün de katıldı.

Ergün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakan Göktaş'ın talimatları doğrultusunda tüm şehitliklerin ve şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğinin yapılması için seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

Bu anlamlı çalışmanın İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümünde başlatılmasının ayrıca anlamlı olduğunu ifade eden Ergün, tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

Ergün, şunları kaydetti:

"Çalışmalar kapsamında ilimizde şehitliklere ve aziz şehitlerimizin mezarlarının bulunduğu kabristanlara ziyaretler gerçekleştiriyor, bakım, onarım ve temizlik yapılması gereken mezarlıkları tespit ediyoruz. Daha sonra ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde bakım, onarım ve temizliğini sağlıyoruz. Bugün de çalışmalarımıza başladığımız İcadiye Şehitliği'nde bu toprakları bize vatan kılan, vatanımızın birliği, milletimizin güvenliği, huzuru, bağımsızlığı ve istiklali için gözünü kırpmadan canını feda eden aziz şehitlerimize, bizlere bırakmış oldukları bu derin mirasa gösterdiğimiz derin saygının bir ifadesi olarak aslında küçük de olsa minnettarlığımızı göstermek istedik."