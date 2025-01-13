Elazığ'da Semt Kütüphaneleri Öğrencilere Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da Semt Kütüphaneleri Öğrencilere Destek

Elazığ\'da Semt Kütüphaneleri Öğrencilere Destek

Elazığ'da kurulan semt kütüphaneleri, öğrencilere ders çalışmada ve bilgiye erişimde kaynak sağlıyor.

13.01.2025 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da uygulanan "Her Mahalleye Semt Kütüphanesi Projesi" kapsamında kurulan, binlerce kitap ve dijital materyallerle zenginleştirilen kütüphanelerde ders çalışan öğrenciler geleceğe umutla hazırlanıyor.

Elazığ Belediyesince, kalabalık ailelere mensup, evlerinde ders çalışma ortamı olmayan öğrencilere geleceğe hazırlanacakları uygun alanlar hazırlanması için çalışma başlatıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü koordinesinde, gelen talepler doğrultusunda 4 yılda 19 mahalleye modern kütüphane kazandırıldı.

Öğrencilere ders çalışmaları ve kitap okumaları için gerekli konforu sunan kütüphanelerde tarih, edebiyat, felsefe, matematik, fen ve benzeri alanlarda binlerce kitap bulunuyor.

Geleneksel kütüphane anlayışına yeni bir boyut kazandıran bu alanlarda yeni nesil uygulamalar arasında yer alan dijital kütüphaneye erişim imkanı da sunuluyor.

Öğrenciler bilgisayar, tablet ve cep telefonları aracılığıyla 28 farklı kategorideki yaklaşık 40 bin kaynak eserden de bu sayede ücretsiz faydalanabiliyor.

"Etüt imkanlarımızla da öğrencilerimize hizmet sunmaktayız"

Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıl önce başlattıkları "Her Mahalleye Semt Kütüphanesi Projesi" ile binlerce öğrencinin ferah ve donanımlı eğitim ortamlarında geleceğe hazırlandığını belirtti.

Mahalle sakinlerinden gelen talepler doğrultusunda kütüphane sayısının 19'a ulaştığını anlatan Bilginoğlu, şunları kaydetti:

"Bu semt kütüphanelerimizde öğrencilerimiz kendi başlarına çalışmanın yanı sıra eğitim uzmanlarımızdan soru çözümleriyle de destek alabiliyor. Etüt imkanlarımızla da öğrencilerimize hizmet sunmaktayız. Sabah 08.00'de başlayan hizmet 17.00-18.00'e kadar devam ediyor. Bu kütüphane hizmeti ile gençlerimiz üniversite sınavlarına ve derslerine çok daha güzel bir ortamda hazırlanma imkanı buluyor."

"Her öğrencimiz 40 bine yakın dijital kaynaktan ücretsiz faydalanıyor"

Bilginoğlu, kütüphanelerdeki kitap sayısının her geçen yıl arttığını ve toplamda 50 bin civarındaki kitabı öğrencilerin istifadesine sunduklarını belirtti.

Öğrencilere bilgisayar ortamında dijital kütüphane hizmeti sunduklarını ifade eden Bilginoğlu, şunları söyledi:

"Dijital kütüphanemize her öğrencimiz ücretsiz abone olmak suretiyle 40 bine yakın dijital kaynaktan ücretsiz faydalanıyor. Belediye Başkanımız gençlere büyük önem veriyor. Bu kütüphanelerde gençler huzurlu bir ortamda bilgiye ulaşarak geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanıyorlar."

"Verimli ders çalışabiliyoruz"

Mehmet Akif Ersoy Dijital Kütüphanesinden istifade eden öğrencilerden Kadir Karabulut, buradaki çalışma ortamının derslerine büyük katkı sunduğunu belirtti.

Karabulut, "Evde rahat bir ders çalışma ortamımız olmadığı için buraya, belediyenin dijital kütüphanesine geliyoruz. Burada bilgisayarlarımızı açıp, ders videoları izliyoruz, araştırma yapabiliyoruz ve verimli ders çalışabiliyoruz." dedi.

Zeynep Bulut ise kütüphanenin eğitimine büyük fayda sağladığını anlatarak, 4 yıldır hizmet veren bu kütüphaneye 2 yıldır düzenli olarak ders çalışmak için geldiğini belirtti.

Bulut, "Sınav senemde de buraya gelip hazırlandım, bu yıl da buraya geliyorum ve gayet verimli ders çalışabiliyorum. Burada sunulan imkanlar güzel, bilgisayarlarımız, masalarımız, ortam çok temiz ve düzenli. Burada çalışanlar da oldukça iyi davranıyorlar. Gayet verimli geçiyor günümüz." ifadelerini kullandı.

İcadiye Mahallesi Muhtarı İrfan Gözvur da öğrencilere sunulan hizmetlerden mutluluk duyduklarını belirterek, öğrencilerin bu kütüphanelerde kurum personelinin refakatinde güvenli ve temiz bir ortamda ders çalıştığını, bu hizmetlerinden dolayı belediyeye teşekkür ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da Semt Kütüphaneleri Öğrencilere Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 06:51:46. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da Semt Kütüphaneleri Öğrencilere Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.