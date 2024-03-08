Elazığ'da silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığ'da silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ\'da silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda, tespit edilen 3 şüphelinin üst aramasında ve ellerindeki kolilerde 10 ruhsatsız tabanca ve 10 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

08.03.2024 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da, silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, tespit edilen 3 şüphelinin üst aramasında ve ellerindeki kolilerde 10 ruhsatsız tabanca ve 10 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güvenlik, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:47 Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış Adalet Bakanı Tunç: Eylem Tok ve oğlu olaydan 2-3 saat sonra yurt dışına kaçmış
13:40 Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı Seçil Erzan davasında ifade veren Arda Turan: Ben biraz safım, saf olmasam verir miyim bu kadar parayı?
13:04 Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında İşte Muslera ve Emre Belözoğlu’nun ilk sözleri Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında! İşte Muslera ve Emre Belözoğlu'nun ilk sözleri
12:57 Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak
11:28 İzmir’de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis İzmir'de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
14:03 HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık HÜDA PAR liderinden ittifak çıkışı: O defteri kapattık
13:48 Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı Cezaevindeki Dilan Polat, boncukla süs eşyaları yapmaya başladı
12:00 Eda Erdem Dündar’ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı’nın gafı olay oldu Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın gafı olay oldu
11:56 Irak ve Suriye’de 13 teröristi etkisiz Irak ve Suriye'de 13 teröristi etkisiz
11:42 Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge’nin cinayeti Arka Sokaklar’a konu oldu Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge'nin cinayeti Arka Sokaklar'a konu oldu
11:27 İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu
11:15 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmesin“ diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmesin" diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor
11:15 Altın fiyatları ne kadar Altın fiyatları ne kadar?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 15:24:51. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement