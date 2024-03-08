Elazığ'da, silah ticareti yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, tespit edilen 3 şüphelinin üst aramasında ve ellerindeki kolilerde 10 ruhsatsız tabanca ve 10 şarjör ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Tokat'ta Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda eğitim gören 6 öğrenci, öğle arasında okula yakın bir lokantadan yedikleri tavuk döner sonrası mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşadı. Durumun okul yöneticilerine bildirilmesi üzerine sağlık görevlileri öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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