Elazığ'da Son 6 Ayda Orman Yangınları 11 Kat Arttı - Son Dakika
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Elazığ'da Son 6 Ayda Orman Yangınları 11 Kat Arttı

Elazığ'da son 6 ayda meydana gelen orman yangınlarının önceki yıla göre 11 kat arttığı belirtildi. Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı, yangınların yüzde 97'sinin insan kaynaklı olduğunu ve vatandaşların daha bilinçli olması gerektiğini vurguladı. Bu yıl orman yangınları açısından oldukça riskli bir yıl olduğunu söyleyen Arpacı, vatandaşların orman yangınlarına karşı bakış açılarını değiştirmeleri gerektiğini ifade etti.

16.07.2024 15:44
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Elazığ'da son 6 ayda orman yangınları önceki yıla göre 11 kat arttı: Sebebinin yüzde 97'si insan

ELAZIĞ - Elazığ'da son iki yılda orman yangınlarındaki artışa dikkat çeken Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı, yangınların yüzde 97'sinin insandan kaynaklandığını belirterek, "Elazığ ilinde geçtiğimiz yıl ilk orman yangınımız 7 Temmuz'da çıkmıştı. Yani yılın ilk 6 ayında gerçekleşmiş hiçbir orman yangını yokken, 2024 yılında ilk 6 ayda 11 orman yangını çıktı. Elazığ'ın son 10 yıllık orman yangınları istatistiklerine baktığımızda yılda ortalama 19 adet orman yangını meydana gelmiş, ortalamada yıllık 32 hektar ormanlık alan bu yangınlardan etkilendiğini görmekteyiz. Bu yıl sadece ilk 6 ayda 11 yangın meydana geldi ve 181 hektar ormanlık alan zarar gördü" dedi.

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğüne atanan Mustafa Arpacı, kentteki basın mensupları ile tanışma ve çalışmaları ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda sinevizyon gösterimi destekli Elazığ başta olmak üzere 8 ili kapsayan görev ve sorumluluk alanlarında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arpacı, Elazığ'da son 6 ayda 11 orman yangını çıktığını ve bu yangınlara müdahale ettiklerini kaydetti. Bu rakamların ekstrem bir olay olduğuna dikkat çeken Arpacı, yangınların çıkış sebebinin yüzde 97'sinin insan eliyle çıktığını, bu noktada vatandaşların daha bilinçli olması gerektiğini vurguladı.

"Bu yıl orman yangınları açısından çok yoğun bir yıl olarak karşımıza çıkmakta"

25 Haziran tarihinde Elazığ Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde çıkan 9 yangına müdahale ettiklerini belirten ve 2024 yılının orman yangınları açısından oldukça riskli bir yıl olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Arpacı, "Avrupa Orman Yangınları İzleme Sisteminin verilerine göre bu yılın zaten orman yangınları açısından riskli bir yıl olacağı belliydi. Meteorolojik koşullar ve tahminler orman yangınları açısından yüksek riskli bir yıl olacağını gösteriyordu. Nitekim bu yanıtlar yanıltmadı. Bu yıl orman yangınları açısından çok yoğun bir yıl olarak karşımıza çıkmakta" diye konuştu.

Elazığ'da son iki yıllık yangın artışına istatistiksel verilerle dikkat çeken Arpacı, "Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünde Elazığ ilinde geçtiğimiz yıl ilk orman yangınımız 7 Temmuz'da meydana gelmiş. Yani yılın ilk 6 ayında gerçekleşmiş hiçbir orman yangını yokken, 2024 yılında ilk 6 ayda 11 tane orman yangını meydana geldi. Elazığ'ın son 10 yıllık orman yangınları istatistiklerine baktığımızda yılda ortalama 19 adet orman yangını meydana gelmiş, ortalamada yıllık 32 hektar ormanlık alanın bu yangınlardan etkilendiğini görmekteyiz. Bu yıl sadece ilk 6 ayda 10 yangın meydana geldi ve 181 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bu da bazı tedbirlerin alınması gerektiğini artık vatandaşlarımızın da bu orman yangınlarına karşı bakış açılarını değiştirmesi gerektiğini, hep birlikte değiştirmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Orman yangınlarının yüzde 97'sinin insan eliyle çıktığını görüyoruz. Yıldırım çarpması gibi çok az doğal nedenlerle çıkıyor bu da toplam yangınların yüzde 3'üne tekabül ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Elazığ, Çevre, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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