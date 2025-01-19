Elazığ\'da Tilki Şehir Merkezine İndi

Elazığ'da yiyecek arayan tilki şehir merkezine indi
ELAZIĞ - Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulamayan tilki şehir merkezinde görüntülendi.
Elazığ'da doğal ortamında yiyecek bulmakta zorlanan tilki, tarihi Harput Mahallesi'nde görüldü. Çevrede yiyecek bulmaya çalışan tilki, gezdikten sonra gözden kayboldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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