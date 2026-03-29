Elazığ'da Trafik Denetimleri: 493 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Elazığ'da Trafik Denetimleri: 493 Bin Lira Ceza

29.03.2026 16:33
Elazığ'da yapılan trafik denetimlerinde 4 sürücüye toplam 493 bin 243 lira idari para cezası kesildi.

Elazığ'da trafik denetimlerinde kural ihlali yaptığı belirlenen 4 sürücüye 493 bin 243 lira idari para cezası uygulandı.

Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştirildiğini belirtti.

Denetimlerde Fethi Sekin Mesire Alanı kavşağında, 23 ADH 947 plakalı motosikletin sürücüsü A.A'ya "abart egzoz" kullanımı nedeniyle 16 bin lira, 23 AGF 439 plakalı motosikletin sürücüsü İ.Y.S'ye de "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "tescil plakasında değişiklik yapmak" ihlallerinden toplam 220 bin lira idari para cezası kesildiğini belirten Hatipoğlu, araçların 30 gün süreyle trafikten men edilerek, otoparka çekildiğini kaydetti.

Hatipoğlu, Hattat Sokak'ta 23 ACY 350 plakalı motosikletin sürücüsü M.T'ye "sigortasız araç kullanmak" ve "sürücü belgesi iptal edilmişken araç kullanmak" ihlalleri nedeniyle 241 bin 243 lira, Yunus Emre Bulvarı'nda durdurulan 38 ZF 494 plakalı otomobilin sürücüsü İ.E'ye ise "abart egzoz" kullanımı nedeniyle 16 bin lira ceza kesildiğini ve otomobilin 30 gün süreyle otoparka çekildiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da Trafik Denetimleri: 493 Bin Lira Ceza - Son Dakika

İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz İran’a karşı savaşa katılanlara uyarı: Doğrudan müdahale ederiz
İran ABD askerlerini uyarmıştı Dediğini yaptı İran ABD askerlerini uyarmıştı! Dediğini yaptı
İran bu kez tam isabet vurdu Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar 1 ölü, 1 ağır yaralı Önce selamlaştılar sonra kurşun yağdırdılar! 1 ölü, 1 ağır yaralı
İran savaşı sürerken Trump’tan dikkat çeken Türkiye sözleri İran savaşı sürerken Trump'tan dikkat çeken Türkiye sözleri
MHP’li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj MHP'li Yönter’in istifası sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan dikkat çeken mesaj

16:43
Kante’nin Fenerbahçe’ye ikna olma sebebi ortaya çıktı
Kante'nin Fenerbahçe'ye ikna olma sebebi ortaya çıktı
16:19
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı Radar noktaları artık haritada görülebilecek
Bakanlık yeni sistemi devreye aldı! Radar noktaları artık haritada görülebilecek
15:48
İslamabad’daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
İslamabad'daki kritik zirvede Pakistanlı bakan yere düştü
15:01
Bakan Çiftçi’den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil
Bakan Çiftçi'den APP plakalara ilişkin yeni açıklama: Yalnızca şekle ilişkin bir konu değil
13:20
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor Özel görüntüleri internete sızdı
FBI Direktörü Patel kabusu yaşıyor! Özel görüntüleri internete sızdı
13:09
Kim’den iki Mossad ajanı için idam kararı
Kim'den iki Mossad ajanı için idam kararı
SON DAKİKA: Elazığ'da Trafik Denetimleri: 493 Bin Lira Ceza - Son Dakika
