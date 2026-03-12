Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Olgunlar Mahallesi Dörtyol Kavşağı'nda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 DK 505 ve 20 AGA 966 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
