ELAZIĞ'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çevre illerden gelen bir şüpheli araç durduruldu. Araçtaki 3 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 954 gram esrar ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/Elazığ,
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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