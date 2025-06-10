Elazığ'da Yaya Otomobil Çarpması!

Elazığ'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
Doğukent Mahallesi Bahattin Öğel Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 MFS 23 plakalı otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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