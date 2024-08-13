Elazığ'da Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Elazığ'da Yaz Kur'an Kursu Kapanış Programı Düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde İlçe Müftülüğünce yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi. Programda öğrencilere yönelik yarışma yapıldı ve dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi.

13.08.2024 13:19
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Elazığ'ın Keban ilçesinde İlçe Müftülüğünce yaz Kur'an kursu kapanış programı düzenlendi.

Tarihi Yusuf Ziya Paşa Camisi Külliyesinde düzenlenen programda kursa katılan öğrencilere yönelik yarışma yapıldı.

Programda cami imamı Yunus Emre Tunca Kur'an-ı Kerim, Büklümlü Köyündeki yaz Kur'an kursu öğrencisi Ali Mert Kotan da ezan okudu.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, kursa katılan öğrencileri tebrik ederek, "Bu süreçte öğrendiğiniz her bir ayet size hayat boyu yol gösterecek, karşılaşacağınız zorluklar karşısında sizlere rehberlik edecektir. Bu kurs boyunca sadece Kur'an-ı Kerim'i okumakla kalmadınız, aynı zamanda onun ahlakını, değerlerini ve prensiplerini de öğrendiniz. Sizlerin, bu bilgileri hayatınıza yansıtarak, toplumumuzda örnek bireyler olacağınıza inanıyorum. Bu vesileyle bu kursun düzenlenmesinde emeği geçen tüm hocalarımıza ve destek veren ailelerinize teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Müftüsü Murtaza Meşe de yaz Kur'an kurslarının önemine değinerek, "Çocuklarımız bu yaşlarda camilerde öğrendiği bilgi, ezberlediği dua ve surelerle hayat boyu ibadetlerini yerine getirecek, ahirete intikal eden yakınlarına Kur'an okuyacak, hayır dualar edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

Programda daha sonra yarışmada dereceye giren öğrencilere Kaymakam Atalık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakkı Gök, İlçe Müftüsü Meşe tarafından hediyeleri verildi.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Polat, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ziyaddin Seçkin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Samet Bayır, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Muzaffer Polat, Kaymakamlık Yazı işleri Müdürü Aylin Kökçin ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Keban, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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