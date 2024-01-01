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Elazığ'da Yeni Yılın İlk Bebekleri Ziyaret Edildi - Son Dakika
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Elazığ'da Yeni Yılın İlk Bebekleri Ziyaret Edildi

Elazığ'da 2024 yılının ilk bebekleri Yiğit Doğu, Eymen ve Asilhan, Vali Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından ziyaret edildi. Bebeklere çeyrek altın hediye edildi.

01.01.2024 - 01:53,
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ELAZIĞ'da yeni yılın ilk bebekleri, Yiğit Doğu, Eymen ve Asilhan oldu. Vali Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret ederek, çeyrek altın hediye etti.

Elazığ'da 2024 yılının ilk bebekleri Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Yılın ilk dakikalarında Belgin ve Emre Erol çiftçinin Yiğit Doğu adını verdikleri oğulları 2 kilo 700 gram olarak, Büşra ve Kadir Canpolat çiftinin Eymen adını verdikleri oğulları 3 kilo 600 gram olarak, Ümmü Gülsüm ve Durukan Yağdıran çiftinin Asilhan adının verdikleri oğulları ise 4 kilo olarak dünyaya geldi. Vali Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları aileleri ziyaret ederek tebrik etti. Vali Toraman ve Belediye Başkanı Şerifoğulları yeni yılın ilk bebeklerine çeyrek altın hediye etti. (DHA)

Elazığ\'da Yeni Yılın İlk Bebekleri Ziyaret Edildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Elazığ'da Yeni Yılın İlk Bebekleri Ziyaret Edildi - Son Dakika
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