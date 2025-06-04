Elazığ'da yükümlüler cami ve mezarlıkları Kurban Bayramı'na hazırlıyor - Son Dakika
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Elazığ'da yükümlüler cami ve mezarlıkları Kurban Bayramı'na hazırlıyor

04.06.2025 11:26
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Elazığ'da yükümlüler, Kurban Bayramı dolayısıyla kent merkezi ve kırsaldaki cami ve mezarlıkları temizliyor.

Elazığ'da yükümlüler, Kurban Bayramı dolayısıyla kent merkezi ve kırsaldaki cami ve mezarlıkları temizliyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen infaz ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Kurban Bayramı öncesi cami ve mezarlıkların temizliği için 40 yükümlü görevlendirildi.

İhtiyaç duyulan 30 camide temizlik yapan yükümlüler, bunun yanı sıra şehitlikler başta olmak üzere mezarlıklarda da temizlik ve bakım çalışması yapıyor.

Hükümlüler, denetimli serbestlik altında geçireceği sürenin 3'te 1'ini kamu hizmeti yükümlülüğüyle tamamlarken bu çalışma ile hem vatandaşların bayramda temiz bir ortamda ibadet yapmaları hem de yükümlülerin topluma yeniden kazandırılmasını amaçlanıyor.

"Yükümlülerimiz çok güzel işler çıkartıyorlar"

Elazığ Denetimli Serbestlik İl Müdürü İrem Pirinççi, AA muhabirine, bünyelerindeki yükümlüleri topluma kazandırmak için onları faydalı işlerde görevlendirdiklerini söyledi.

Bu görevlerden birinin de yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kendilerine iletilen cami ve mezarlıkların temizlenmesi olduğunu ifade eden Pirinççi, "Kurban Bayramı öncesi temizlik ihtiyacı olduğu bildirilen camilerimiz, şehitliklerimiz ve mezarlıklarımız kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışan hükümlülerimizce temizleniyor. Bayram öncesi özellikle bu alanlara önem verdik fakat aslında tüm kamu kurum ve kuruluşları ihtiyaç bildirdiği takdirde destek veriyoruz. Yükümlülerimiz çok güzel işler çıkartıyorlar. Bu yönde olumlu dönüşler alıyoruz." dedi.

Pirinççi, bu çalışmaların hem kamu hem de yükümlü adına önemli olduğuna işaret ederek, bayram öncesi temizlik çalışmalarının bütün hızıyla sürdüğünü belirtti.

"Yükümlülerin kamuya yararlı işte çalıştığını hissettiğinde rehabilitasyon süreçleri hızlanıyor. Bunun yanında kamuya vermiş oldukları zararı telafi etme adına bir alan da oluşmuş oluyor." diyen Pirinççi, bu çalışmayla vatandaşların bayramda temiz bir ortamda ibadetlerini yapacaklarını ifade etti.

Pirinççi, "Camilerimizde ayrıntılı temizlik yapılıyor. Yükümlülerin camilerdeki o manevi havayı solumaları da çok önemli. Hocalarımız da yükümlülerle çok güzel sohbetler ediyor. Bu tür çalışmalara önem veriyoruz. Denetimli serbestlik sistemi bireye umut, topluma güven vermeye devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Güncel, Hukuk, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da yükümlüler cami ve mezarlıkları Kurban Bayramı'na hazırlıyor - Son Dakika

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