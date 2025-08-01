Elazığ'daki Maden Göçüğünde 1 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Elazığ'daki Maden Göçüğünde 1 İşçi Hayatını Kaybetti

01.08.2025 17:46
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Elazığ'ın Palu ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi yaşamını yitirdi.

Palu ilçesinde Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Palu'nun Kayaönü köyünde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde 09.54 sıralarında göçük meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "1 işçi göçük altında kalmıştır. Olayın hemen ardından AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, göçük altında kalan işçiye ulaşılması için yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Vali Numan Hatipoğlu, olay yerine gelerek göçük altında kalan işçinin kurtarılması için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Hatipoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Palu'nun Kayaönü köyünde bulunan krom madeninde sabah saatlerinde göçük meydana geldiğini belirterek, "Göçük altında şu an itibarıyla 1 işçi bulunuyor. Göçükten ilk anda 3 işçi kendi imkanlarıyla kurtuldu. Dileğimiz vatandaşımızın canlı olarak kurtarılmasıdır." dedi.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızla AFAD ve UMKE ekiplerinin sevk edildiğini aktaran Hatipoğlu, ilde faaliyet yürüten Eti Krom'a ait tahlisiye ekibinin de olay yerinde çalışma yürüttüğünü söyledi.

Vali Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Tahlisiye ekipleri biliyorsunuz maden göçüklerinde çok önemli görevler yürütür. Hem tahkimat yaparak hem de güvenilir şekilde ilerleyerek göçük altında kalan vatandaşımızı kurtarmak için çalışırlar. Bu anlamda da tahlisiye ekiplerimiz 23 kişiyle içerde. AFAD, UMKE ve diğer ekiplerimize bağlı yaklaşık 80 kişi de olaya müdahale ediyor. Tüm duamız ve umudumuz vatandaşımızın canlı kurtarılması doğrultusunda. İlimize ve ilçemize geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyorum."

Ekiplerin çalışması sonucu göçük altında kalan 45 yaşındaki Hasan Coşkun'un cansız bedenine ulaşıldı.

Hatipoğlu, ekiplerin, göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaştığını vurgulayarak, "Yaklaşık 7 saat süren bir çalışma sonucu çıkarıldı. Çünkü içerideki malzeme oldukça yumuşak. Bu anlamda tecrübeli tahlisiye ekiplerimiz olağanüstü bir gayret sarf ederek, çalışmayı gerçekleştirdiler. Ailesine ve tüm Elazığ'a başsağlığı diliyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hasan Coşkun, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Krom, Palu, Son Dakika

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