Elazığ İl Özel İdaresi, Akuşağı köyü ve mezralarının su sorununu çözdü - Son Dakika
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Elazığ İl Özel İdaresi, Akuşağı köyü ve mezralarının su sorununu çözdü

Elazığ İl Özel İdaresi, Akuşağı köyü ve mezralarının su sorununu çözdü

Elazığ İl Özel İdaresi, Baskil ilçesine bağlı Akuşağı köyü ve 6 mezrasının su sorununu çözmek için çalışmalarını tamamladı. Toplam maliyeti 12,5 milyon lira olan içme suyu projesi kapsamında içme ve şebeke suyu tesisi ile GES yapım işi tamamlandı. Ayrıca çift terfili sistem ile iki ayrı GES tesisi yapıldı ve hanelerin su ihtiyacı karşılandı.

14.08.2024 14:16
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Elazığ'da İl Özel İdaresi bazı köylerdeki su sorununu gidermeye devam ediyor.

2024 yılı yatırım programı dahilinde çalışmalarını aralıksız sürdüren İl Özel İdaresi, hizmet alanındaki her noktada imkanlar ölçüsünde ihtiyaçları gidermeye devam ediyor.

Bu bağlamda Baskil ilçesine bağlı Akuşağı köyü ve 6 mezrasının su sorunu, yürütülen çalışmalarla çözüme kavuşturuldu.

2023 rakamları ile toplam 12,5 milyon liraya mal olan içme suyu projesi kapsamında içme ve şebeke suyu tesisi ile GES yapım işi tamamlandı.

Öte yandan, çift terfili sistem ile iki ayrı GES tesisi yapıldı, 2 terfi binası, terfi hattı ve 150 metreküp betonarme su deposu ile 30 bin metrelik şebeke hattı döşenerek hanelerin su ihtiyacı karşılandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ İl Özel İdaresi, Akuşağı köyü ve mezralarının su sorununu çözdü - Son Dakika

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