Elazığ\'ın Keban ilçesinde silahlı kavga: 1 yaralı

Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e Yanıt Verdi

Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın ardından konuşan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, Fenerbahçe'nin olağanüstü genel kurulunda gösterdikleri tutumu ve taraftarların desteğini vurgulayarak, Özbek'in sözlerine yanıt verdi. Ayrıca Baki, Adana Demirspor'un güçlü bir takım olduğunu ve zorlu maçı kazanmayı bildiklerini belirtti. TFF'nin Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştiren Baki, bu durumu ilginç bulduğunu ifade etti. Maç sonunda yaşanan tartışmaya ilişkin ise Baki, olayın detaylarına inilmeden konuşmanın sağlıklı olmadığını söyledi.