Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri, yaralıları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.
Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Ü.G.Ü'nün kullandığı 23 ADT 095 plakalı otomobil, Yazıkonak beldesi Turgut Özal Caddesi'nde S.A. yönetimindeki 23 AEM 143 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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