Elazığ Karakoçan'da SUV'a çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Elazığ Karakoçan'da SUV'a çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Elazığ Karakoçan\'da SUV\'a çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Haber Videosu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Atatürk Caddesi'nde motosikletin SUV tipi araca çarpması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Karakoçan Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan sürücü Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde SUV tipi araca çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

F.G. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Atatürk Caddesi'nde karşı şeride geçmek için manevra yapan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 RB 691 plakalı SUV tipi araca çarptı.

Motosiklet sürücüsü F.G. çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan F.G. kaldırıldığı Karakoçan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, SUV tipi araca çarpan motosiklet sürücüsünün savrularak yere düştüğü görülüyor.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiTrafik KazalarıŞehir HastanesiAtatürk CaddesiYerel HaberlerFethi SekinMotosikletKarakoçanOtomobilElazığGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
Aziz Yıldırım’dan sürpriz teklif Dirk Kuyt’ın Fenerbahçe’deki yeni görevi belli oldu Aziz Yıldırım'dan sürpriz teklif! Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'deki yeni görevi belli oldu
ABD’de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
Altın yatırımcısına kötü haber 46 ayın en büyük kaybı Altın yatırımcısına kötü haber! 46 ayın en büyük kaybı
Türkiye ve Fransa’dan Yunanistan’ı çıldırtacak hamle Görüşmeler hızlandı Türkiye ve Fransa'dan Yunanistan'ı çıldırtacak hamle! Görüşmeler hızlandı
TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig’de maçların seyrini etkileyecek yeni karar TFF duyurdu: Süper Lig ve 1. Lig'de maçların seyrini etkileyecek yeni karar
20:54
Lamine Yamal, yolda durdurduğu iki gençten bakın ne istedi Karşılığında hediye de verdi
Lamine Yamal, yolda durdurduğu iki gençten bakın ne istedi! Karşılığında hediye de verdi
20:11
Alanyaspor’da Joao Pereira ile yollar ayrıldı
Alanyaspor'da Joao Pereira ile yollar ayrıldı
19:47
Savcılık, Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin rapora itiraz etti
Savcılık, Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin rapora itiraz etti
19:47
Önce Pogba şimdi de o Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı
Önce Pogba şimdi de o! Amedspor dünyaca ünlü yıldıza kanca attı
19:45
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
Hükümet kurulamadan İsrail Meclisi göreve başladı, Herzog yeniden seçim uyarısı yaptı
19:44
Ankara’da kar sürprizi
Ankara'da kar sürprizi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 20:55:52. #7.12#
SON DAKİKA: Elazığ Karakoçan'da SUV'a çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android