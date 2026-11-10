Elazığ Karakoçan\'da SUV\'a çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde SUV tipi araca çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

F.G. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Atatürk Caddesi'nde karşı şeride geçmek için manevra yapan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 RB 691 plakalı SUV tipi araca çarptı.

Motosiklet sürücüsü F.G. çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan F.G. kaldırıldığı Karakoçan Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, SUV tipi araca çarpan motosiklet sürücüsünün savrularak yere düştüğü görülüyor.