Elazığ Şeker Fabrikası'nda 71. pancar alım kampanyası 2 bin 708 çiftçiyle başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ Şeker Fabrikası'nda 71. pancar alım kampanyası 2 bin 708 çiftçiyle başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Şeker Fabrikası\'nda 71. pancar alım kampanyası 2 bin 708 çiftçiyle başladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Şeker Fabrikası'nın 71. pancar alım kampanyası, Yurtbaşı beldesindeki tesislerde düzenlenen törenle başlatıldı. Bu yıl 3 ilin 93 köyünde 2 bin 708 çiftçinin 40 bin 187 dekar alanda üretim yapacağı ve 334 bin 600 ton A kotası kapsamında sözleşme imzalandığı belirtildi.

Elazığ Şeker Fabrikası'nın 71. pancar alım kampanyasının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Yurtbaşı beldesindeki tesislerde yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Fabrika Müdürü Sami Tekin, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 3 ilin 93 köyünde 2 bin 708 çiftçi tarafından 40 bin 187 dekar alanda üretim yapılacağını söyledi.

Üreticilerin, kazasız belasız bir hasat sezonu geçirmeleri temennisinde bulunan Tekin, şöyle konuştu:

"Bu yıl 334 bin 600 ton A kotası kapsamında pancar sözleşmesi imzalanmış. 240 bin tonun 190 bin tonu fabrikamızda 50 bin tonu da Malatya Şeker Fabrikası'nda işlenecektir. Fabrikamızda işlenecek 190 bin ton şeker pancarından 25 bin ton kristal şeker, 7 bin ton melas, 55 bin ton yaş küspe posası üretilecektir."

Elazığ Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Ergin ise üreticilerin pancarda taban fiyatının açıklanmasını heyecanla beklediklerini belirtti.

Şeker İş Sendikası Elazığ Şube Temsilcisi Hüseyin Kaykaç da bu yıl şeker pancarı alım kampanyasının heyecanla başladığını anlatarak, bereketli ve bol kazançlı bir sezon olması dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurban kesilmesi, duaların edilmesi ve kurdelenin kesilmesiyle şeker pancarı alım kampanyası başlatıldı.

Kaynak: AA
YurtbaşıEkonomiElazığGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar Tekirdağ’daki düğünde sıra dışı hediye: Damada buzağı taktılar!
AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar AK Partili Elitaş: Askerimizi, insanımızı öldürenler ve bunun emrini verenler bu yasadan faydalanamayacaklar
Eskişehir’de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi Eşine kesilen ceza 350 bin lira Eskişehir'de kamyonetten atlayan kadın taburcu edildi! Eşine kesilen ceza 350 bin lira
Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı Okullarda yeni dönem başladı: Bakanlar Çiftçi ve Tekin protokolü imzaladı
Dursun Özbek’ten Okan Buruk’a destek Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a destek
Aksaray’da düğün magandalığı cezaevinde bitti Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı Aksaray'da düğün magandalığı cezaevinde bitti! Yorgun mermi bir kadını omzundan yaraladı
16:27
Okan Buruk’tan bomba itiraf: Oynatmak istiyorum ama oynatamıyorum
Okan Buruk'tan bomba itiraf: Oynatmak istiyorum ama oynatamıyorum
16:15
Bakan Çiftçi, Manisa’daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
Bakan Çiftçi, Manisa'daki okul saldırısına ilişkin son durumu paylaştı
15:53
20 bin kez simüle edildi A Milli Takım’ın kaderi belli oldu
20 bin kez simüle edildi! A Milli Takım'ın kaderi belli oldu
15:43
Kurtlar Vadisi’nin ’Ömer Baba’sı adliyede
Kurtlar Vadisi'nin 'Ömer Baba'sı adliyede
14:59
Manisa’daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
Manisa'daki okul saldırısıyla ilgili yeni detay: Güvenlik görevlisi kaçmış
14:33
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Ege Üniversitesi karıştı: 27 öğrenci gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 16:31:41. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığ Şeker Fabrikası'nda 71. pancar alım kampanyası 2 bin 708 çiftçiyle başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement