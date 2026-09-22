Elazığ Şeker Fabrikası\'nda 71. pancar alım kampanyası 2 bin 708 çiftçiyle başladı

Elazığ Şeker Fabrikası'nın 71. pancar alım kampanyasının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Yurtbaşı beldesindeki tesislerde yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Fabrika Müdürü Sami Tekin, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 3 ilin 93 köyünde 2 bin 708 çiftçi tarafından 40 bin 187 dekar alanda üretim yapılacağını söyledi.

Üreticilerin, kazasız belasız bir hasat sezonu geçirmeleri temennisinde bulunan Tekin, şöyle konuştu:

"Bu yıl 334 bin 600 ton A kotası kapsamında pancar sözleşmesi imzalanmış. 240 bin tonun 190 bin tonu fabrikamızda 50 bin tonu da Malatya Şeker Fabrikası'nda işlenecektir. Fabrikamızda işlenecek 190 bin ton şeker pancarından 25 bin ton kristal şeker, 7 bin ton melas, 55 bin ton yaş küspe posası üretilecektir."

Elazığ Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Ergin ise üreticilerin pancarda taban fiyatının açıklanmasını heyecanla beklediklerini belirtti.

Şeker İş Sendikası Elazığ Şube Temsilcisi Hüseyin Kaykaç da bu yıl şeker pancarı alım kampanyasının heyecanla başladığını anlatarak, bereketli ve bol kazançlı bir sezon olması dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından kurban kesilmesi, duaların edilmesi ve kurdelenin kesilmesiyle şeker pancarı alım kampanyası başlatıldı.