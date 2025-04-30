Elazığ Valiliği'nden Barınma Merkezleri Açıklaması - Son Dakika
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Elazığ Valiliği'nden Barınma Merkezleri Açıklaması

Elazığ Valiliği, geçici barınma merkezleri ile ilgili yanıltıcı haberlere karşı açıklama yaptı.

30.04.2025 22:32
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Elazığ Valiliği, bazı basın ve yayın organlarında geçici barınma merkezleri ile ilgili çıkan haberlerle ilişkin açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında, kentteki geçici barınma merkezlerinde kalan vatandaşlarla ilgili kamuoyunu yanlış yönlendirebilecek nitelikte haberlere yer verildiğinin görüldüğü belirtildi.

2020 ve 2023 yıllarında kentte meydana gelen depremler sonrasında afetzedelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kent merkezi ve Sivrice ilçesinde toplam 2 geçici barınma merkezi kurulduğu anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu merkezlerde halihazırda 275 aile konaklamaya devam etmektedir. Bu ailelerin 84'ü konut hak sahibi iken, diğerleri kiracı veya farklı sosyal duruma sahip ailelerden oluşmaktadır. 275 aileden 131'i ise 2020 yılından bu yana yaklaşık 5 yıldır geçici barınma merkezlerinde kalmakta, bu süreçte elektrik ve su giderleri AFAD tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca, Esenkart uygulaması aracılığıyla gıda yardımı başta olmak üzere hem nakdi hem de ayni yardımlar sağlanmaktadır. Geçici barınma merkezleri, adından da anlaşılacağı üzere, kalıcı konutlar değildir. Depremden etkilenen 11 ilde yürütülen çalışmalar neticesinde hak sahiplerine kalıcı konutların inşa ve teslim süreçleri hızla tamamlanmakta olup, bu doğrultuda konteyner kent gibi geçici barınma alanlarının tahliye süreçleri de başlamıştır. Elazığ'da da konut anahtarlarını teslim alan hak sahipleri başta olmak üzere, geçici barınma merkezlerinde kalan ailelerin tahliye süreci planlı ve aşamalı şekilde yürütülmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elazığ Valiliği'nden Barınma Merkezleri Açıklaması - Son Dakika

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