Elazığ Valisi şehitlikleri ziyaret etti

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Kurban Bayramı arifesinde şehitlikleri ziyaret etti.

Vali Hatipoğlu, beraberindeki protokol üyeleri ile Harput Şehitliği, Garnizon Şehitliği ve İcadiye Şehitliği'ni ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı.

Ziyaretlerde, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Hatipoğlu ve beraberindekiler, şehitlikleri ziyaret eden şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

Ziyaretlere, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş ve Ejder Açıkkapı, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan da katıldı.