Elazığ'ın yüksek kesimlerinde sis etkili oldu
ELAZIĞ - Elazığ'da yağışla birlikte kentin yüksek kesimlerinde sis etkisini göstermeye başladı.
Elazığ'da yağışla birlikte sis etkili olmaya başladı. Kentin yüksek kesimlerinde sis etkisini arttırırken, görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle sürücüler, yavaş ve kontrollü seyretmek zorunda kaldı. Şehir merkezi ve çevre yollarda etkili olan sis sebebiyle görüş mesafesinin azalması sürücülere zor anlar yaşattı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ Yüksek Kesimlerinde Sis Etkili - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?