Elazığspor'un şampiyonluk kutlaması su altında yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elazığspor'un şampiyonluk kutlaması su altında yapıldı

Elazığspor'un TFF 3. Lig Play-off finalini kazanarak TFF 2. Lig'e yükselmesi, kentte büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamaların bir parçası olarak dalgıçlar, Keban Baraj Gölü'ne dalıp su altında Elazığspor bayrağı açtı.

31.05.2024 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dalgıçlardan su altında şampiyonluk kutlaması

ELAZIĞ - Elazığspor'un Play-off turlarında rakiplerini eleyerek TFF 2. Lig'e yükselmesi kentte coşkuyla kutlanırken, Keban Baraj Gölü'ne dalan dalgıçlar, su altında Elazığspor bayrağı açtı.

TFF 3. Lig Play-off finalinde Elazığspor ile 52 Orduspor hafta sonu karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan maçı Elazığspor 3-0 kazandı ve TFF 2. Lig'e yükseldi. Play-off birinciliğinin ardından kentte birçok kutlama yapıldı. Son olarak ise dalgıçlar Keban Baraj Gölü'ne dalarak su altında Elazığspor bayrağı açtı.

Kaynak: İHA

Elazığspor, Elazığ, Keban, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığspor'un şampiyonluk kutlaması su altında yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:55 Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı trafik kazası geçirdi
12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:22 Putin’in nükleer sığınağında gizemli yangın Dağ sarayı küle döndü Putin'in nükleer sığınağında gizemli yangın! Dağ sarayı küle döndü
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
14:39 Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı Üvey Kızlarını Yıllarca İstismar Eden Adam Gözaltına Alındı
14:37 Uluslararası Finans Enstitüsü’nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025’te Türkiye’ye para girişi artacak Uluslararası Finans Enstitüsü'nden Türkiye analizi: O şart gerçekleşirse 2025'te Türkiye'ye para girişi artacak
14:30 Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak’ın örgütteki rolü ortaya çıktı Operasyonla gözaltına alınan Aşkım Kapışmak'ın örgütteki rolü ortaya çıktı
14:29 Dzeko’dan Mourinho’ya beğeni Dzeko'dan Mourinho'ya beğeni
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, son yolculuğuna uğurlandı
13:46 Eski HDP’li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı Eski HDP'li belediye başkanı başörtüsüyle kılık değiştirerek yurt dışına kaçarken yakalandı
13:22 Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2’şer kez müebbet talebi Hrant Dink davasında yeni gelişme: 8 sanığa 2'şer kez müebbet talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 15:50:05. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığspor'un şampiyonluk kutlaması su altında yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement