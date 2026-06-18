Elbistan'da Deprem Davası: 2 Beraat, 4 Ceza

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 6 Şubat 2023'te meydana gelen ikinci depremde yıkılan ve 3 kişinin hayatını kaybettiği Sağlam Evler Sitesi davasında 6 sanıktan 2'si beraat etti, 4'ü indirim uygulanarak farklı oranlarda hapis cezası aldı. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, oy birliği ile alınan karara itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı.

Yunus Emre Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi'ndeki 3 bloklu Sağlam Evler Sitesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ikinci depremde yıkıldı. Blokların 2'sinde 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Binaların yıkılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma sonunda Sağlam Evler Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hayati Pakdil, üyeler Süleyman Sağlam, A.A., statik proje müellifi ve fenni mesul Süleyman Dumlupınar, fenni mesuller Memet Şahin ve S.B. hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunda 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle Elbistan 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'BİLİNÇLİ TAKSİR'DEN CEZA İSTEMİ

Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanıklar Hayati Pakdil, Süleyman Sağlam ile taraf avukatları katıldı. Bir önceki duruşmada Cumhuriyet savcısının verdiği esas hakkında mütalaada; 'Bilinçli taksir' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen sanıklardan Hayati Pakdil ile Süleyman Sağlam'a son sözleri soruldu.

'BEN MALİ İŞLERİ TAKİP EDERDİM'

Suçsuz olduğunu belirtip, beraatini talep eden Hayati Pakdil, kooperatifin 3 kişi olması nedeniyle Adem Akbaş'ı tamamlayıcı üye olarak aldıklarını ve bu nedenle aktif bir görevi olmadığını belirterek, "Ben kooperatifin mali işlemlerini takip ederdim. Süleyman Sağlam ise inşaat işlemleri, duvar kalıp işleri ile demir ve donatı işlemleri ile ilgilenirdi. Ben kooperatifin aidatlarını topluyordum. Kurul toplantılarını yapıyordum. Süleyman Dumlupınar'ın istediği malzemeleri malzemeciden Süleyman Sağlam ile birlikte alırdık. Ödemeleri üyelerden topladığımız aidatlarla yapardık" dedi.

'SÜLEYMAN DUMLUPINAR NE İSTİYORSA ONA GÖRE HAREKET EDİYORDUK'

Süleyman Sağlam da suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben kalıpçıyım, geçimim bunun üzerinedir, şu anda yine kalıpçı olarak çalışmaktayım. Bir daire karşılığında inşaatın kalıp, demir ve beton işlerini ben aldım. Bir dairem olsun istedim. Süleyman Dumlupınar ne istiyorsa ona göre hareket ediyorduk. Binanın inşaatı yaklaşık 3 yıl kadar sürdü. Benim evim de depremde yıkıldı" diye konuştu.

SANIKLARA 'SAYGILI TUTUM' İNDİRİMİ

Duruşma sonunda mahkeme heyeti; Hayati Pakdil ve Süleyman Sağlam'a, 'Basit taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan önce 4 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Ardından heyet, duruşmalardaki saygılı tutumları, geçmişleri ve kişilikleri nedeniyle indirime giderek cezaları 3 yıl 9'ar ay hapse düşürdü. Süleyman Dumlupınar ile Memet Şahin ise 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan önce 5 yıl 12'şer ay hapis cezası verildi, ardından aynı gerekçelerle sanıklar hakkında indirim uygulandı. 2 sanık da 5'er yıl hapis cezası aldı. Heyet ayrıca sanıklar A.A. ile S.B. hakkında beraat kararı verdi.

BAŞSAVCILIK, KARARA İTİRAZ ETTİ

Mahkeme heyetinin oy birliğiyle aldığı karara, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz ederek dosyayı istinafa taşıdı. Başsavcılık, tüm sanıkların 'Bilinçli taksir' suçundan cezalandırılmaları gerektiği, bunun yanında 3 aydan az, 3 yıldan da fazla olmamak üzere sanıkların meslekten men edilmeleri gerektiğini belirterek, "S.B., Süleyman Dumlupınar ve Memet Şahin'in fenni mesullük ve proje çizimi aşamasında mevzuata ve fenne aykırı hareket etmek; yapı sahibi olan kooperatif yetkilileri Hayati Pakdil, A.A. ve Süleyman Sağlam'ın ise binanın sağlamlığını, depreme dayanıklılığını etkileyecek derecede yeterli ve nitelikli malzemelerin kullanılmaması ve bunların kullanımının sağlanmaması suretiyle bilinçli taksir boyutunda, depreme dayanaksız bir şekilde inşa edilmesi şeklindeki kusurlu hareketleriyle meydana gelen deprem sonucu binanın yıkılmasına sebebiyet vererek binada bulunan 3 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden oldukları anlaşılmakla, usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan kararın istinafen kaldırılması arz olunur" ifadelerine yer verdi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)