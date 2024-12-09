Elbistan'da Kartpostallık Sis Manzaraları

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kentin üzerini tamamıyla kaplayarak kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Gece sıcaklığın sıfırın altında 16 dereceye kadar düştüğü kentte sis etkisini gösteriyor.

İlçede görüş mesafesini önemli ölçüde düşüren sisli hava, şehrin yüksek noktalarına çıkıldığında ise bambaşka bir güzelliğe büründü.

Eteklerinde kurulu olan Şar Dağı ve çevresinden ovaya kadar inen geniş bir alanı kaplayan sis denizi, dronla görüntülendi.

İlçe merkezi ve ovayı tamamen kaplayan sis denizi, kartpostallık görüntüler oluşturdu.