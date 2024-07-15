Elbistan'da trafik kazası: 3'ü ağır 6 kişi yaralandı

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

F.B'nin kullandığı 46 AGZ 664 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 AHU 452 plakalı otomobille çarpıştı.

Kontrolden çıkan 46 AHU 452 plakalı araç, önce elektrik diğerine ardından refüje çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü F.B. ile diğer araçtaki M.K, F.G, M.P, M.G. ve S.A. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü.