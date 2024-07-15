Elbistan'da trafik kazası: 3'ü ağır 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elbistan'da trafik kazası: 3'ü ağır 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, F.B'nin kullandığı bir otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü.

15.07.2024 23:45
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

F.B'nin kullandığı 46 AGZ 664 plakalı otomobil, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 AHU 452 plakalı otomobille çarpıştı.

Kontrolden çıkan 46 AHU 452 plakalı araç, önce elektrik diğerine ardından refüje çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü F.B. ile diğer araçtaki M.K, F.G, M.P, M.G. ve S.A. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA

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