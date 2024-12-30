Eldivan'da Tarıma Dayalı Sera OSB Projesi Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eldivan'da Tarıma Dayalı Sera OSB Projesi Toplantısı

Eldivan\'da Tarıma Dayalı Sera OSB Projesi Toplantısı

Eldivan'da tarıma dayalı sera OSB için bilgilendirme toplantısı yapıldı, modern tarım hedefleniyor.

30.12.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi için bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan (KUZKA) yapılan yazılı açıklamada, Çankırı Valiliği Toplantı Salonu'nda Eldivan ilçesinde kurulması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi için KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç tarafından "Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite Raporu" çalışmasıyla ilgili sunum yapıldığı belirtildi.

Toplantıda, Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yaklaşık 961 bin dekarlık alan üzerine inşa edilecek sera organize sanayi bölgesinde, modern tarım ve sürdürülebilir gıda üretimine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"TR82 Bölgesi'nde tarımı desteklemenin yanı sıra Ankara ve çevre illerinin de sebze ve meyve ihtiyacının karşılanacağı OSB'de, her birinin yaklaşık büyüklüğü 10 ila 12,8 dekar arasında değişen 70 adet sera parseli ile üretilen ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması için de 11 adet sanayi parseli yer alıyor. Sebze ve meyve üretiminin yapılacağı seralarda, doğal gaz ısıtma sistemleri kurulacak, sulama ihtiyacı ise Ekinne Göleti'nden karşılanacak. Seralarda, çevrenin korunması için de sıfır atık ilkesine uygun olarak, çevreye karşı duyarlı üretim modeli uygulanacak. Bölgede bu alanda ilk olma özelliği taşıyacak sera organize sanayi bölgesinde, aynı zamanda yeni teknolojiler kullanılarak 11 ay boyunca üretim yapılacak. Bölgenin büyük oranda sebze ve meyve ihtiyacını karşılayacak seralarda domates, salatalık, biber, patlıcan ve tıbbi aromatik bitki yetiştirilecek. KUZKA tarafından hazırlanan fizibilite raporuna göre, ekonomik olarak oldukça karlı olduğu tespit edilen projenin, Eldivan ilçesinde uygulanması halinde, bölge istihdamına, ekonomisine canlılık kazandırması, ilçenin de ileriki dönemlerde tarımsal üretimde bir cazibe merkezi haline gelmesi ön görülüyor."

Çankırı Valiliği öncülüğünde uygulanması planlanan projede, Çankırı İl Özel İdaresi, Eldivan Belediyesi, Çankırı Sanayi ve Ticaret Odası, Çankırı Ticaret Borsası ve Çankırı Ziraat Odası gibi yerel kuruluşların yer almasının planlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, Eldivan, Ekonomi, Güncel, Tarım, OSB, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eldivan'da Tarıma Dayalı Sera OSB Projesi Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
12:42 Fiyatı 800 lira zamlanan hindi elde kaldı Fiyatı 800 lira zamlanan hindi elde kaldı
12:41 Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı Gerekçesi olaydan daha enteresan Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan
12:31 Almanya’da uçak kazası Biri ağır iki kişi yaralı Almanya'da uçak kazası! Biri ağır iki kişi yaralı
12:19 DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
12:05 Kolları sıvadılar: İşte Serdar Dursun’un yeni takımı Kolları sıvadılar: İşte Serdar Dursun'un yeni takımı
11:54 İstanbul’da okullar yarın saat 16.00’da kapanacak İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
11:47 Kot giydiği için turnuvadan kovulan Magnus Carlsen hakkında yeni gelişme Kot giydiği için turnuvadan kovulan Magnus Carlsen hakkında yeni gelişme
11:40 Sürekli karakola ifade vermeye gidiyor Sebebini duyan inanamıyor Sürekli karakola ifade vermeye gidiyor! Sebebini duyan inanamıyor
11:38 Bakan Işıkhan’dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı için umut yeşerten sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 08:35:23. #1.12#
SON DAKİKA: Eldivan'da Tarıma Dayalı Sera OSB Projesi Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.