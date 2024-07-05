Eldivan Kirazı Üreticileri Verimden Memnun - Son Dakika
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Eldivan Kirazı Üreticileri Verimden Memnun

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yetiştirilen kiraz, verimiyle üreticisinin yüzünü güldürdü. Eldivan Kiraz Üreticileri Birliği Üyesi Ahmet Karatatar, bu sene ilçede kirazın bol olduğunu belirtti. Kiraz sineği ve kiraz kurdu gibi sorunlarla mücadelenin yeteri kadar yapılmamasının en büyük sorun olduğunu dile getiren Karatatar, Eldivan'da yetişen kirazın aromasının çok güzel olduğunu vurguladı. Ancak pazarlama sorunu yaşadıklarını ve sulama için de yardım istediklerini söyledi.

05.07.2024 09:41
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Çankırı'nın Eldivan ilçesinde yetiştirilen kiraz, verimiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

Eldivan Kiraz Üreticileri Birliği Üyesi Ahmet Karatatar, AA muhabirine, bu sene ilçede kirazın bol olduğunu söyledi.

İlçede üretilen kirazın çoğunun sanayi kirazı olduğunu belirten Karatatar, "Sanayi kirazının büyük kısmı dalda kaldı, değerlendiremedik. Şu anda sofralık, Ziraat 900 dediğimiz kiraz var, o kirazları tüketmeye çalışıyoruz." dedi.

En büyük sorunlarının mücadelenin yeteri kadar yapılmaması nedeniyle kiraz sineği ve kiraz kurdu olduğunu anlatan Karatatar, kiraz kurtlanınca değerinin kaybolduğunu dile getirdi.

Eldivan'da yetişen kirazın aromasının çok güzel olduğunu vurgulayan Karatatar, "İlçede yaklaşık 400 ton kiraz üretimi olacak. Bunun 200 tonu sanayi kirazı, 200 tonu da sofralık kiraz." ifadesini kullandı.

Karatatar, Türkiye genelinde kiraz fiyatının 50-60 lira olduğunu, Çankırı'da ise 40-50 liraya satıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Gönül istiyor ki vatandaş yeteri kadar mücadele etsin, ilçemizde yeteri kadar kapasite olsun, alıcılar gelsin fakat bunu yapmak Eldivan'da mümkün değil. Bu sene Türkiye'de kiraz çok bol olduğu için fabrikalar yakın, nakliyesi ucuz olan yerlerden temin ediyor. Bizim kirazımız Türkiye'de en son olan kirazlardan biri. Son olduğu için çoğu fabrika kapasitesini dolduruyor, bize yer kalmıyor. En büyük problemimiz pazarlama. Bunu aşamadık. Yeteri kadar mücadele etsek bunu da aşacağız, vatandaş da Eldivan kirazını severek tüketecek."

İlçede sulama için de problem yaşadıklarını aktaran Karatatar, bu sorunun giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Kaynak: AA

Çankırı, Eldivan, Kiraz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eldivan Kirazı Üreticileri Verimden Memnun - Son Dakika

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