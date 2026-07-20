Elektrik Direğine Çarpan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elektrik Direğine Çarpan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Elektrik Direğine Çarpan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti
20.07.2026 00:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde otomobil elektrik direğine çarptı, sürücü yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İlknur K. yönetimindeki 80 AIM 183 plakalı otomobil, Göksun-Elbistan kara yolunun Harbiye Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İlknur K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İlknur K'nin cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Adli Tıp, Otopsi, Göksun, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrik Direğine Çarpan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü’den CAATSA ve F-35 düğümünde kritik açıklama: Çözüme yakınız Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü'den CAATSA ve F-35 düğümünde kritik açıklama: Çözüme yakınız
AK Parti Tunceli İl Başkanı Hakan Özer görevinden istifa etti AK Parti Tunceli İl Başkanı Hakan Özer görevinden istifa etti
Şanlıurfa’da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı
Susuzluktan kırılan Mersin’in Silifke ilçesinde vatandaşlar ellerinde bidonlarla eylem yaptı Susuzluktan kırılan Mersin’in Silifke ilçesinde vatandaşlar ellerinde bidonlarla eylem yaptı
Türkiye’ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla’daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla'daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu
İran balistik füzelerinin Ürdün’deki askeri üssü vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı İran balistik füzelerinin Ürdün'deki askeri üssü vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı

01:02
Dünya Kupası’nda şampiyon İspanya
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya
00:33
Maçın önüne geçen an Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi
Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi
23:53
Dünya Kupası’nın devre arası yıldızlar geçidine sahne oldu
Dünya Kupası'nın devre arası yıldızlar geçidine sahne oldu
22:14
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu Dünya Kupası finali öncesi dev yasa dışı bahis operasyonu
Adalet Bakanı Gürlek duyurdu! Dünya Kupası finali öncesi dev yasa dışı bahis operasyonu
21:43
Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti Haluk Levent’in ayarladığı uçakla Adana’ya gitmiş
Oğuzhan Uğur sorgusunda itiraf etti! Haluk Levent'in ayarladığı uçakla Adana'ya gitmiş
19:44
İran, Kuveyt’te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
İran, Kuveyt'te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 01:14:15. #7.13#
SON DAKİKA: Elektrik Direğine Çarpan Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.