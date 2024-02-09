Wuhan'da elektrik işçileri dondurucu hava koşullarında hasar gören hatları onarıyor - Son Dakika
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Wuhan'da elektrik işçileri dondurucu hava koşullarında hasar gören hatları onarıyor

Wuhan\'da elektrik işçileri dondurucu hava koşullarında hasar gören hatları onarıyor

Çin'in Wuhan kentindeki elektrik işçileri, dondurucu hava, yağmur ve kar nedeniyle hasar gören elektrik hatlarını onarmak için aralıksız 80 saatten fazla bir süredir çalışıyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuhan'dan bildiriyor.

09.02.2024 15:59
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1. Elektrik işçilerinden çeşitli görüntüler

2. Kar fırtınasının vurduğu bölgelerden çeşitli görüntüler

Çin'in Wuhan kentindeki elektrik işçileri, dondurucu hava, yağmur ve kar nedeniyle hasar gören elektrik hatlarını onarmak için aralıksız 80 saatten fazla bir süredir çalışıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Wuhan'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Wuhan'da elektrik işçileri dondurucu hava koşullarında hasar gören hatları onarıyor - Son Dakika
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