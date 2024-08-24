Elektrik tellerine temas eden genç hayatını kaybetti

Güncel

OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde ağaçta budama yaparken üstten geçen elektrik tellerine temas edince akıma Ahmet Tavut (16) hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Çatak köyünde yaşayan Ahmet Tavut, evlerinin önündeki ağaç dallarını testere ile budamaya başladı. Bu sırada ağaçların üzerinden geçen elektrik tellerine temas eden Tavut, akıma kapıldı. Ailesinin müdahale edep Düziçi Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Ahmet Tavut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.