Elektrikli Bisiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
Safranbolu'da otomobil, elektrikli bisiklete çarptı; sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.
H.A. idaresindeki 78 ACR 688 plakalı otomobil, Babasultan Mahallesi Reha Güney Caddesi'nde, H.K'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.
H.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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