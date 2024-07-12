Elektrikli motorlu bisiklet kazasında 7 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde elektrikli motorlu bisikletin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Ş.Ö. (44) idaresindeki 03 AGK 028 plakalı elektrikli motorlu bisiklet, Akharım beldesi Baraj Yolu Mevkisinde araziye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile S.Y. (34), A.Ö. (42), N.Y. (9), E.Y. (4), E.Y. (3) ve M.Ö. (6) Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.